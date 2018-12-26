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Джокович представил календарь на первую половину 2019 года

Первая ракетка мира начнет сезон в Абу-Даби

  • 26.12.2018 18:06
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news.com.au. Новак Джокович
© news.com.au. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович представил свой календарь на первую половину сезона 2019 года. Он выглядит следующим образом:

Абу-Даби (выставочный), Доха (ATP250), Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Ролан Гаррос, Уимблдон.

Ранее свой календарь на сезон-2019 представил Рафаэль Надаль.

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Источник — Twitter

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