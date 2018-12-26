Джокович представил календарь на первую половину 2019 года

Сербский теннисист Новак Джокович представил свой календарь на первую половину сезона 2019 года. Он выглядит следующим образом:
Абу-Даби (выставочный), Доха (ATP250), Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Ролан Гаррос, Уимблдон.
Ранее свой календарь на сезон-2019 представил Рафаэль Надаль.
Источник — Twitter
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