Джокович представил календарь на первую половину 2019 года

18:25 —

отвечу тебе псина бешеная на твою глупость-"2000 летняя история изучения Библии доказывает, что И...

18:20 —

нет,я тебе должен верить и Милевский понял,что ему престижней быть украинским футболистом,чем бел...

18:19 — Dyadya_Vova

Исмаили будет себе весь бюджет на строительство забирать или будет ходит поля перекопывать и сетк...

18:08 — Forever_young_13

@читать Библию не значит жить 2000 лет,а вот ляпнуть чушь-1000 летняя история доказывает, что.......

18:07 —

Насмешил! Ты что, действительно такой наивный, что поверил в искренность Милевского в его ...