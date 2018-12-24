Томаш Бердых выступит в Дохе

1) Потому что мужчины, согласно современному ублюдочному законодательству, лишены влияния на женщ...

00:41 — ВВВ

Шахті він не потрібен і безкоштовно а не те що за гроші.Краще вже купити Грачева у Чорноморця або...

00:21 — Сергей Иванамофф

В отличие от многих игроков нынешнего Динамо, Хач имеет динамовское сердце. Так что не видать его...

00:17 —

Это было бы прекрасно! А вот, если бы ещё и Чигринского ему в пару... )) Ну и Васю Кабина на флан...