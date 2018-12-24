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Томаш Бердых выступит в Дохе

Чех получил уайлд-кард от организаторов турнира

  • 24.12.2018 23:45
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mirror.co.uk. Томаш Бердых
© mirror.co.uk. Томаш Бердых

Томаш Бердых выступит на турнире АТР в Дохе, который пройдет с 31 декабря по 6 января. Чешский теннисист получил уайлд-кард от организаторов турнира.

Помимо Бердыха, в Дохе сыграют Новак Джокович, Доминик Тим, Карен Хачанов, Роберто Баутиста-Агут, Николоз Басилашвили и Давид Гоффен.

Прошлый сезон Бердых досрочно завершил в сентябре из-за проблем со спиной.

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Источник — Tennis World USA

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