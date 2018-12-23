Серена УИЛЬЯМС: «Два финала Шлемов превзошли все мои ожидания»

Американская теннисистка Серена Уильямс проанализировала личные достижения в минувшем сезоне.

«Честно, я не могу поверить, что я так провела этот год. Конечно, я всегда ожидаю от себя лучшего, но два финала подряд на турнирах Большого Шлема превзошли все мои ожидания.

Это действительно заставляет меня находится в ожидании, что мне принесёт 2019 год. У меня всегда довольно сумасшедшие цели, но я держу их в секрете. Мне кажется, подобный настрой помогает мне делать всё самым лучшим образом», – сказала американка.

Напомним, Уильямс-младшая вернулась на корт после рождения дочери в марте и к концу сезона сумела дойти до финала на Уимблдоне и US Open.