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Серена УИЛЬЯМС: «Два финала Шлемов превзошли все мои ожидания»

Американская теннисистка приятно удивлена своими достижениями

  • 23.12.2018 18:43
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tennisworldusa.org. Серена Уильямс
© tennisworldusa.org. Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс проанализировала личные достижения в минувшем сезоне.
 
«Честно, я не могу поверить, что я так провела этот год. Конечно, я всегда ожидаю от себя лучшего, но два финала подряд на турнирах Большого Шлема превзошли все мои ожидания. 
 
Это действительно заставляет меня находится в ожидании, что мне принесёт 2019 год. У меня всегда довольно сумасшедшие цели, но я держу их в секрете. Мне кажется, подобный настрой помогает мне делать всё самым лучшим образом», – сказала американка.
 
Напомним, Уильямс-младшая вернулась на корт после рождения дочери в марте и к концу сезона сумела дойти до финала на Уимблдоне и US Open.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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