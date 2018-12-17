Свитолина – на втором месте по проценту выигранных матчей за 2 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на стабильно высоком уровне провела последние 2 года. Из 122 матчей в основной сетке турниров WTA украинка выиграла 94, что равняется 77%.

Выше процент только у Серены Уильямс (78,8), но она сыграла всего 33 поединка, сравнивать немного некорректно. Третье место у лидера тура Симоны Халеп (76,1%).

Также стоит отметить, что Свитолина – абсолютно лучшая на финальных стадиях турниров WTA. 18 из 20 выигранных поединков, начиная с полуфиналом тому доказательство (90%). Ближе всего к этому фантастическому показателю Петра Квитова (85,7%), у остальных теннисисток нет даже и 70%.

Что касается стадий до полуфинала, то здесь кроме Серены (81,5%) явный лидер Халеп (80,4). У Элины 74,5% и третье место.