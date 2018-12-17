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Свитолина – на втором месте по проценту выигранных матчей за 2 года

Украинка лучше всех показывает себя на финальных стадиях турниров

  • 17.12.2018 20:20
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Метки
WTA
© WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на стабильно высоком уровне провела последние 2 года. Из 122 матчей в основной сетке турниров WTA украинка выиграла 94, что равняется 77%. 
 
Выше процент только у Серены Уильямс (78,8), но она сыграла всего 33 поединка, сравнивать немного некорректно. Третье место у лидера тура Симоны Халеп (76,1%).
 
Также стоит отметить, что Свитолина – абсолютно лучшая на финальных стадиях турниров WTA. 18 из 20 выигранных поединков, начиная с полуфиналом тому доказательство (90%). Ближе всего к этому фантастическому показателю Петра Квитова (85,7%), у остальных теннисисток нет даже и 70%.
 
Что касается стадий до полуфинала, то здесь кроме Серены (81,5%) явный лидер Халеп (80,4). У Элины 74,5% и третье место.
 
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Источник — Twitter

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