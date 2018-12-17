Свитолина назвала самый трудный матч 2018-го года

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал о самом трудном поединке в прошедшем сезоне.

«Думаю, это был поединок против Каролины Плишковой в Брисбене (7:5, 7:5). Это был полуфинал, была большая битва.

Я очень гордилась, что смогла выиграть этот матч», – сказал Свитолина.