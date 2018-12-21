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ВИДЕО ДНЯ. Свитолина исполнила техничный удар между ног

Украинская теннисистка продолжает подготовку к новому сезону

  • 21.12.2018 16:15
  • 3180 просмотров
  • 3 комментария
Метки
WTA Tennis. Элина Свитолина
© WTA Tennis. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видеофрагментом тренировки, во время которой она исполнила техничный удар между ног.
 
«Я не тратила время впустую во время предсезонной подготовки», – пошутила Свитолина в Instagram.
 
Напомним, Элина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I was not wasting my time during the pre season 🖖🏼 #HardWorkPaysOff 🤪

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    valenok4
    online
      valenok4, 21.12.2018 17:53
    -4
    Серж Пир
    /////////////////////////
    Се...р.
    Это сепар?
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 21.12.2018 17:46
    +1
    valenok4, 21.12.2018 17:22
    Есть разновидность техники(или метода) скорочтения. Это когда читается первое-второе и предпоследнее-последнее слово. Смысл середины как бы само собой понимается.
    Попытался прочитать. Интересно получается.
    Тапочки, ты настолько тут что у меня даже слов нет. Хотя, то что ты пытаешься читать уже хорошо.
    Ссылка
    valenok4
    online
      valenok4, 21.12.2018 17:22
    -5
    Есть разновидность техники(или метода) скорочтения. Это когда читается первое-второе и предпоследнее-последнее слово. Смысл середины как бы само собой понимается.
    Попытался прочитать. Интересно получается.
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 21.12.2018 17:46
    +1
    valenok4, 21.12.2018 17:22
    Есть разновидность техники(или метода) скорочтения. Это когда читается первое-второе и предпоследнее-последнее слово. Смысл середины как бы само собой понимается.
    Попытался прочитать. Интересно получается.
    Тапочки, ты настолько тут что у меня даже слов нет. Хотя, то что ты пытаешься читать уже хорошо.
    Ссылка
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