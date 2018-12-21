ВИДЕО ДНЯ. Свитолина исполнила техничный удар между ног

"""Кстати, при Лобановском Шева стал ЛУЧШИМ НАПОМ ЛЧ 98/99 и получил Бронзовый мяч.""" Сергейко Д...

Половина коментарів брєд, люди не на той сайт зайшли

18:03 —

собака бешеная ,да мне та тебя насцать,ибо ты уепан а так ответить тебе не чем не удивлен

17:57 — Forever_young_13

space1961 космогоническое уёбище. Мне с тобой не интересно. Мы на разных ветвях эволюции человека...