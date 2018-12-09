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Элина СВИТОЛИНА: «Счастлива вернуться в Кан»

Лучшая украинская теннисистка – о выступлении на выставочном турнире «Open de Caen»

  • 09.12.2018 19:58
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Метки
open-de-caen.com
© open-de-caen.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в финал выставочного турнира «Open de Caen» во Франции.
 
В полуфинале украинка обыграла 17-летнюю француженку Манон Леонар.
 
«Для меня это был первый матч после Сингапура. Быть тут – для меня это особенный опыт, я очень счастлива вернуться. Это был хороший матч, я была приятно удивлена, у Леонар есть отличные удары. Французские теннисисты играют очень хорошо, она это доказала», – сказала Свитолина в после матча.
 
Напомним, первым официальным турниром Элины в новом сезоне станет Премьер в Брисбене, где она побеждала в 2018-м году.
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Источник — Большой теннис Украины

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