Элина СВИТОЛИНА: «Счастлива вернуться в Кан»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в финал выставочного турнира «Open de Caen» во Франции.
В полуфинале украинка обыграла 17-летнюю француженку Манон Леонар.
«Для меня это был первый матч после Сингапура. Быть тут – для меня это особенный опыт, я очень счастлива вернуться. Это был хороший матч, я была приятно удивлена, у Леонар есть отличные удары. Французские теннисисты играют очень хорошо, она это доказала», – сказала Свитолина в после матча.
Напомним, первым официальным турниром Элины в новом сезоне станет Премьер в Брисбене, где она побеждала в 2018-м году.
Источник — Большой теннис Украины
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