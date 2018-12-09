Элина СВИТОЛИНА: «Счастлива вернуться в Кан»

Дивись, от ти ж сам відповідаєш, чому до вас так ставляться. Ти кажеш, що у вас багато не голосув...

По КЗОТу, уволить почти любого сотрудника можно... реально добросовестных очень мало, а проколы в...

там только Бивол на 24 месте

20:52 — Taran_I_V

maks_shkvyria, твоя 5.10 ничего не решит, т.к. это популисты и псевдобизнесмены-голодранцы. Как ...

20:51 — Omen

Какие продали, ты матч смотрел?? Там насели на Львов так, как при оккупации Сталинграда!

20:47 — vismut58

Типа Гроза авторитетов, пля, показали, что ФКА не выдержала бы гонку за 2-е место с ДК. Теперь в...

20:46 — Taran_I_V

Суркисятам теперь полюбэ придется раскошелится и забашлять Львову за 2 место на зимний перерыв. Н...