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Мария ШАРАПОВА: «У меня нет проблем с мотивацией»

Россиянка по-прежнему хочет побеждать

  • 08.12.2018 13:28
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cnbc.com. Мария Шарапова
© cnbc.com. Мария Шарапова

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова призналась, что хочет еще много достичь в теннисе:

«Приятно осознавать, что ты действительно хорош в чем-то, это хороший способ повысить самооценку. Я не хороша в других видах спорта и ничего не стою во многих других вещах, но когда выхожу на корт, то понимаю, что я действительно хороша.

Я уже многого достигла, и почему-бы не продолжить? Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь. Мотивация никогда не была проблемой. Я долго испытывала проблемы с плечом, но не с мотивацией. Мне очень нравится делать то, что я делаю». 

Ранее сообщалось о том, что Шарапова сыграет на Australian Open-2019.

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Источник — Tennis World USA

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