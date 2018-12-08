Мария ШАРАПОВА: «У меня нет проблем с мотивацией»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова призналась, что хочет еще много достичь в теннисе:

«Приятно осознавать, что ты действительно хорош в чем-то, это хороший способ повысить самооценку. Я не хороша в других видах спорта и ничего не стою во многих других вещах, но когда выхожу на корт, то понимаю, что я действительно хороша.

Я уже многого достигла, и почему-бы не продолжить? Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь. Мотивация никогда не была проблемой. Я долго испытывала проблемы с плечом, но не с мотивацией. Мне очень нравится делать то, что я делаю».

Ранее сообщалось о том, что Шарапова сыграет на Australian Open-2019.