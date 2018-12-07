Доминика ЦИБУЛКОВА: «Я не беременна и не заканчиваю карьеру»

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова развеяла слухи среди болельщиков о своей беременности и том, что планирует завершить карьеру.

«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами важной новостью. Хочу рассказать кое-что тем, кто в ожидании новостей от меня, а те, кто ждут, что мое время в теннисе вышло - я не беременна и не заканчиваю свою карьеру.

Сейчас я работаю над своими мемуарами, которые, я надеюсь, будет интересно читать. Книга будет написана вместе с моей талантливой подругой Андреей Коддингтон, которая очень хорошо меня знает.

Это будет не просто книга про теннис. В ней будет всё: моя любовь к этому виду спорта, мои достижения, ошибки, взлёты и падения, страсть к моде, друзья, семья. Вся моя жизнь. Пока неизвестно, когда она будет опубликована, но можно быть уверенным в одном - она будет яркой, захватывающей, правдивой, с большим количеством изображений и множеством инсайдов», – написала Цибулкова в Instagram.

На данный момент первая ракетка Словакии занимает 25-е место в мирровом рейтинге.