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Доминика ЦИБУЛКОВА: «Я не беременна и не заканчиваю карьеру»

Первая ракетка Словакии обрадовала фанатов

  • 07.12.2018 12:14
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Инстаграм Доминики Цибулковой
© Инстаграм Доминики Цибулковой
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова развеяла слухи среди болельщиков о своей беременности и том, что планирует завершить карьеру.
 
«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами важной новостью. Хочу рассказать кое-что тем, кто в ожидании новостей от меня, а те, кто ждут, что мое время в теннисе вышло - я не беременна и не заканчиваю свою карьеру.
 
Сейчас я работаю над своими мемуарами, которые, я надеюсь, будет интересно читать. Книга будет написана вместе с моей талантливой подругой Андреей Коддингтон, которая очень хорошо меня знает.
 
Это будет не просто книга про теннис. В ней будет всё: моя любовь к этому виду спорта, мои достижения, ошибки, взлёты и падения, страсть к моде, друзья, семья. Вся моя жизнь. Пока неизвестно, когда она будет опубликована, но можно быть уверенным в одном - она будет яркой, захватывающей, правдивой, с большим количеством изображений и множеством инсайдов», – написала Цибулкова в Instagram.
 
На данный момент первая ракетка Словакии занимает 25-е место в мирровом рейтинге.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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