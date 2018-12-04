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На Australian Open планируют изменить правила для решающего сета

На Открытом чемпионате Австралии планируют ввести чемпионский тайбрейк

  • 04.12.2018 22:52
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Getty Images
© Getty Images
Руководство Australian Open получило одобрение на введение новых правил в матчах, когда судьба поединка определяется в решающем сете: в тех случаях, когда счет доходит до 6-6 по геймам, будет разыгрываться чемпионский тайбрейк. Для победы одному из игроков нужно будет оформить 10 очков с разницей в как минимум два пункта по сравнению с соперником.
 
После согласия со стороны Совета правления Grand Slam сейчас будут проходить консультации с игроками, по результатам которых и станет известно, введут ли это правило на Открытом чемпионате Австралии уже в 2019 году. Также возможен вариант, что новый регламент задействуют на тестовой основе в матчах квалификации и на юниорском турнире.
 
Напомним, что в этом году в Мельбурне поединок лидера мирового рейтинга Симоны Халеп против американки Лорен Дэвис завершился со счетом 4:6, 6:4, 15:13, а девушки провели на корте 3 часа и 44 минуты. 
 
Добавим также, что при счете 6-6 в решающем сете на Ролан Гаррос партию проводят без тайбрейка (нужна разница в два гейма для победы), на Уимблдоне теперь будут продолжать игру в геймах только до счета 12-12, после чего разыгрывается тайбрейк до 7 очков, а на US Open сразу играется тайбрейк (до 7 очков), если соперники набирают по 6 геймов.
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Источник — Большой теннис Украины

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