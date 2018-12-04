На Australian Open планируют изменить правила для решающего сета

Руководство Australian Open получило одобрение на введение новых правил в матчах, когда судьба поединка определяется в решающем сете: в тех случаях, когда счет доходит до 6-6 по геймам, будет разыгрываться чемпионский тайбрейк. Для победы одному из игроков нужно будет оформить 10 очков с разницей в как минимум два пункта по сравнению с соперником.

После согласия со стороны Совета правления Grand Slam сейчас будут проходить консультации с игроками, по результатам которых и станет известно, введут ли это правило на Открытом чемпионате Австралии уже в 2019 году. Также возможен вариант, что новый регламент задействуют на тестовой основе в матчах квалификации и на юниорском турнире.

Напомним, что в этом году в Мельбурне поединок лидера мирового рейтинга Симоны Халеп против американки Лорен Дэвис завершился со счетом 4:6, 6:4, 15:13, а девушки провели на корте 3 часа и 44 минуты.

Добавим также, что при счете 6-6 в решающем сете на Ролан Гаррос партию проводят без тайбрейка (нужна разница в два гейма для победы), на Уимблдоне теперь будут продолжать игру в геймах только до счета 12-12, после чего разыгрывается тайбрейк до 7 очков, а на US Open сразу играется тайбрейк (до 7 очков), если соперники набирают по 6 геймов.