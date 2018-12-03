ФОТО ДНЯ. Свитолина включила «режим зверя»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает подготовку к новому сезону.
«Понедельник: «режим зверя», — написала Свитолина в Instagram, комментируя фото из тренажерного зала.
Ранее сообщалось, что Свитолина выступил на показательном турнире во Франции. Соревнования пройдут с 9-го по 12-е декабря.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.