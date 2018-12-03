ФОТО ДНЯ. Свитолина включила «режим зверя»

21:20 — AK_228

Уверенно с двух пенальти!? Или два пенальти уверенные!?

21:18 — Istm

ну и Цыганков два момента запорол.

21:17 — Istm

Что не так? пенальти чистые.

21:16 — Istm

иди домой, тут водки нет.

21:10 —

Та вытянули этот клуб, если бы судьи постояно не тянули то Динамо боролося на уровне Ворсклы Зари...