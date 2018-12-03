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Свитолина выступит на показательном турнире во Франции

Элина Свитолина в конце года сыграет на показательном турнире

  • 03.12.2018 15:08
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Метки
WTA Tennis. Элина Свитолина
© WTA Tennis. Элина Свитолина

Элина Свитолина подтвердила свое участие в показательном турнире "Open de Caen", который с 9-го по 12-е декабря пройдет во Франции.

Украинская теннисистка будет участвовать в соревновании второй год подряд.

На турнире выступят Александра Саснович, Даниил Медведев, Роберто Баутиста Агут, Жиль Симон, Бенуа Пэр.

Новый сезон Свитолина начнет в австралийском Брисбене.

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Источник — Большой теннис Украины

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