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Элина СВИТОЛИНА: «Сестры Уильямс меня вдохновляют»

Украинка рассказала о своих кумирах

  • 30.11.2018 15:50
  • 402 просмотра
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usopen.org. Элина Свитолина
© usopen.org. Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своих примерах для подражания в теннисе:

«Сестры Уильямс вдохновляют меня. Замечательно видеть то, что они делают, видеть то, как они работают, как соревнуются. Они очень сильны.

Я очень рада быть частью тенниса именно в это время, рада играть против них. Это особенные момент.

В детстве одним из моих идолов был Андре Агасси. Я очень рада, что в прошлом году смогла встретиться с ним, это было очень интересно».

Ранее Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир Большого Шлема.

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Источник — CNN

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