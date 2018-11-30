Элина СВИТОЛИНА: «Сестры Уильямс меня вдохновляют»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своих примерах для подражания в теннисе:
«Сестры Уильямс вдохновляют меня. Замечательно видеть то, что они делают, видеть то, как они работают, как соревнуются. Они очень сильны.
Я очень рада быть частью тенниса именно в это время, рада играть против них. Это особенные момент.
В детстве одним из моих идолов был Андре Агасси. Я очень рада, что в прошлом году смогла встретиться с ним, это было очень интересно».
Ранее Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир Большого Шлема.
Источник — CNN
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