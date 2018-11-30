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ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Мбаппе и Фарой

Украинская теннисистка пообщалась с известными спортсменами в Амстердаме

  • 30.11.2018 12:15
  • 1263 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает общаться с известными мировыми спортсменами. На этот раз Элина в Амстердаме встретилась с 19-летним форвардом ПСЖ и сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе и 35-летним британским легкоатлетом Мо Фарой.

«Провела взрывной вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами», — написала Свитолина в Instagram.

Ранее Свитолина провела встречи с Дэвидом Хэем и с Энтони Джошуа.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.11.2018 12:51
    0
    Элина на фото шикарно выглядит!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 30.11.2018 12:51
    0
    Элина на фото шикарно выглядит!
    Ссылка
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