ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Мбаппе и Фарой

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает общаться с известными мировыми спортсменами. На этот раз Элина в Амстердаме встретилась с 19-летним форвардом ПСЖ и сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе и 35-летним британским легкоатлетом Мо Фарой.
«Провела взрывной вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами», — написала Свитолина в Instagram.
Ранее Свитолина провела встречи с Дэвидом Хэем и с Энтони Джошуа.
Источник — Instagram
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