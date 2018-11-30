ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Мбаппе и Фарой

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает общаться с известными мировыми спортсменами. На этот раз Элина в Амстердаме встретилась с 19-летним форвардом ПСЖ и сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе и 35-летним британским легкоатлетом Мо Фарой.

«Провела взрывной вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами», — написала Свитолина в Instagram.

Ранее Свитолина провела встречи с Дэвидом Хэем и с Энтони Джошуа.