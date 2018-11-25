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ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Джошуа

Украинка продолжает знакомиться со звездными боксерами

  • 25.11.2018 18:17
  • 7293 просмотра
  • 14 комментариев
Метки
Sky Sports. Элина Свитолина
© Sky Sports. Элина Свитолина

Вслед за Дэвидом Хэем Элина Свитолина встретилась с еще одним звездным британским боксером – чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATCHOUT ❗️ BOOM 🥊💥 @anthony_joshua

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    nosach50
      nosach50, 25.11.2018 21:34
    +2
    Лапу положил,где уважение к девушке...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.11.2018 20:28
    +1
    Просто Элина не равнодушна к боксу. Вот и тянется к боксёрами.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 25.11.2018 19:22
    +2
    Да яка вам різниця з ким вона? за своїм життям слідкуйте
    Ссылка
    Авакси
    online
      Авакси, 25.11.2018 19:20
    -1
    Однако она не маленькая
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.11.2018 19:04
    -4
    Да, упустил ее Хей. Досталась более шустрому...
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 25.11.2018 18:44
    -2
    [quote Руслан Стрижак, 25.11.2018 18:41]Выбирает Злинка между Володькой и Антоном- кто лучше[/qЛучше уж Вова чем Антон
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 25.11.2018 18:42
    -1
    Кто там дальше в Очереди??Усик,Ломаченко,Гвоздик!!!
    Ссылка
    Руслан Стрижак
      Руслан Стрижак, 25.11.2018 18:41
    -2
    Выбирает Злинка между Володькой и Антоном- кто лучше
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 25.11.2018 18:40
    0
    Что то нашу Элинку на Боксёров потянуло Наверное сравнивает,кто же из них достойный её Сердца.Ну тут и так понятно,что Вова лучше
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.11.2018 18:39
    0
    Самое интересное не это, а твиттер аккаунт, на который сослалась Элина - он фейковый.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 25.11.2018 18:38
    +2
    Володька устроил боксерский тур Элине?
    Ссылка
    savant
      savant, 25.11.2018 18:37
    -2
    что то она зачастила с боксёрами встречаться в последнее время...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.11.2018 18:29
    +6
    Понятно. Агент Усика приступила к работе
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 25.11.2018 18:20
    +8
    Володя фотографує
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 25.11.2018 18:20
    +8
    Володя фотографує
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.11.2018 18:29
    +6
    Понятно. Агент Усика приступила к работе
    Ссылка
    nosach50
    online
      nosach50, 25.11.2018 21:34
    +2
    Лапу положил,где уважение к девушке...
    Ссылка
    grifon
      grifon, 25.11.2018 19:22
    +2
    Да яка вам різниця з ким вона? за своїм життям слідкуйте
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 25.11.2018 18:38
    +2
    Володька устроил боксерский тур Элине?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.11.2018 20:28
    +1
    Просто Элина не равнодушна к боксу. Вот и тянется к боксёрами.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 25.11.2018 18:40
    0
    Что то нашу Элинку на Боксёров потянуло Наверное сравнивает,кто же из них достойный её Сердца.Ну тут и так понятно,что Вова лучше
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.11.2018 18:39
    0
    Самое интересное не это, а твиттер аккаунт, на который сослалась Элина - он фейковый.
    Ссылка
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