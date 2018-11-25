ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с Джошуа

Вслед за Дэвидом Хэем Элина Свитолина встретилась с еще одним звездным британским боксером – чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа:
Источник — Instagram
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Вслед за Дэвидом Хэем Элина Свитолина встретилась с еще одним звездным британским боксером – чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа:
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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