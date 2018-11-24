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ФОТО ДНЯ. Хэй провел мастер-класс для Свитолиной

Британский боксер учит украинку самозащите

  • 24.11.2018 19:50
  • 7528 просмотров
  • 9 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Дэвидом Хэем.
 
«Получила несколько советов от Дэвида Хэя сегодня днем. Никогда не злите меня», – в шутку написала украинская теннисистка в Instagram, комментируя фото.
 
Ранее Свитолина похвасталась фото, на котором надела шубку прямо на нижнее белье.
 
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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 25.11.2018 14:04
    0
    сначала тренировка с Хэем а потом вечеринка с Джошуа. Ну что поделать когда там столько боксеров!
    Ссылка
    deutsch777777
      deutsch777777, 25.11.2018 01:21
    +1
    Серж Пир, 24.11.2018 23:35
    ZAKARPATFAN, 24.11.2018 23:24 у тебя точно пыль в голове - шутки не понимаешь. А шутка между прочем моя на пятерочку была Шутка была когда тебя зачали, дятел На перегонки когда бегали чтобы в твою маманю слить. Это я так шучу. Шутка на пять. Зашла?
    Сєргєй, знайди собі якогось партнера)))) а краще звернись за допомогою до психіатра))))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 25.11.2018 00:12
    0
    Я думаю Эля ему наваляет)))
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 24.11.2018 23:35
    -9
    ZAKARPATFAN, 24.11.2018 23:24
    у тебя точно пыль в голове - шутки не понимаешь. А шутка между прочем моя на пятерочку была
    Шутка была когда тебя зачали, дятел На перегонки когда бегали чтобы в твою маманю слить. Это я так шучу. Шутка на пять. Зашла?
    Ссылка
    Юрий Пус
      Юрий Пус, 24.11.2018 23:33
    0
    Зефирка и шоколад))прикольно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 24.11.2018 23:24
    -5
    Серж Пир, 24.11.2018 20:26
    viktor112007, 24.11.2018 19:58 щас в коментах знову срач буде. що цього разу? про зрадоньку?)) аж цікаво, інтрига прям))) Как в воду глядел, уже один олень пылеголовый из Закарпатья отписался

    у тебя точно пыль в голове - шутки не понимаешь. А шутка между прочем моя на пятерочку была
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 24.11.2018 20:26
    +9
    viktor112007, 24.11.2018 19:58
    щас в коментах знову срач буде. що цього разу? про зрадоньку?)) аж цікаво, інтрига прям)))
    Как в воду глядел, уже один олень пылеголовый из Закарпатья отписался
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    ZAKARPATFAN, 24.11.2018 20:03
    -10
    Да, упустил Кличко ее. Другой боксер пошустрее оказался
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 24.11.2018 19:58
    +3
    щас в коментах знову срач буде. що цього разу? про зрадоньку?)) аж цікаво, інтрига прям)))
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 24.11.2018 20:26
    +9
    viktor112007, 24.11.2018 19:58
    щас в коментах знову срач буде. що цього разу? про зрадоньку?)) аж цікаво, інтрига прям)))
    Как в воду глядел, уже один олень пылеголовый из Закарпатья отписался
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 24.11.2018 19:58
    +3
    щас в коментах знову срач буде. що цього разу? про зрадоньку?)) аж цікаво, інтрига прям)))
    Ссылка
    deutsch777777
      deutsch777777, 25.11.2018 01:21
    +1
    Серж Пир, 24.11.2018 23:35
    ZAKARPATFAN, 24.11.2018 23:24 у тебя точно пыль в голове - шутки не понимаешь. А шутка между прочем моя на пятерочку была Шутка была когда тебя зачали, дятел На перегонки когда бегали чтобы в твою маманю слить. Это я так шучу. Шутка на пять. Зашла?
    Сєргєй, знайди собі якогось партнера)))) а краще звернись за допомогою до психіатра))))
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 25.11.2018 14:04
    0
    сначала тренировка с Хэем а потом вечеринка с Джошуа. Ну что поделать когда там столько боксеров!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 25.11.2018 00:12
    0
    Я думаю Эля ему наваляет)))
    Ссылка
    Юрий Пус
    online
      Юрий Пус, 24.11.2018 23:33
    0
    Зефирка и шоколад))прикольно.
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