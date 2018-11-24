ФОТО ДНЯ. Хэй провел мастер-класс для Свитолиной

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Дэвидом Хэем.
«Получила несколько советов от Дэвида Хэя сегодня днем. Никогда не злите меня», – в шутку написала украинская теннисистка в Instagram, комментируя фото.
Ранее Свитолина похвасталась фото, на котором надела шубку прямо на нижнее белье.
Источник — Instagram
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у тебя точно пыль в голове - шутки не понимаешь. А шутка между прочем моя на пятерочку была
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