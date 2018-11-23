Сергей СТАХОВСКИЙ: «Было честью представлять страну на Кубке Дэвиса»

Украинский теннисист признался, что негативно относится к изменениям в формате Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с 2019 года:
«Для меня было огромной честью представлять свою страну на Кубке Дэвиса больше 10 лет. Настоящий позор, что на таком хорошем турнире играют последний финал.
С удовольствием посмотрю игру между Францией и Хорватией, надеюсь, это будет эпичная битва за последний Кубок Дэвиса».
Сегодня Стаховский вылетел в четвертьфинале челленджера в Андрии.
Источник — Трибуна
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