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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Было честью представлять страну на Кубке Дэвиса»

Украинец разочарован изменениями формата Кубка Дэвиса

  • 23.11.2018 22:57
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Youtube. Сергей Стаховский
© Youtube. Сергей Стаховский

Украинский теннисист признался, что негативно относится к изменениям в формате Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с 2019 года:

«Для меня было огромной честью представлять свою страну на Кубке Дэвиса больше 10 лет. Настоящий позор, что на таком хорошем турнире играют последний финал.

С удовольствием посмотрю игру между Францией и Хорватией, надеюсь, это будет эпичная битва за последний Кубок Дэвиса».

Сегодня Стаховский вылетел в четвертьфинале челленджера в Андрии.

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Источник — Трибуна

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