Андрия. Стаховский проиграл в четвертьфинале

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл лидеру посева на челленджере в Италии.
Андрия. 1/4 финала
Сергей Стаховский (Украина, 5) – Уго Умбер (Франция, 1) – 0:6, 4:6
В полуфинале Умбер сыграет против Кевина Кравица из Германии.
Позднее сегодня за путевку в 1/2 финала с восьмым сеяным Филиппо Бальди поспорит украинец Илья Марченко.
Напомним, ранее Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Братиславе.
Источник — Sport.ua
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