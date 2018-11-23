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Андрия. Стаховский проиграл в четвертьфинале

Украинский теннисист в двух сетах уступил Уго Умберу

  • 23.11.2018 20:28
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
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БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл лидеру посева на челленджере в Италии.
 
Андрия. 1/4 финала
Сергей Стаховский (Украина, 5) – Уго Умбер (Франция, 1) – 0:6, 4:6
 
В полуфинале Умбер сыграет против Кевина Кравица из Германии.
 
Позднее сегодня за путевку в 1/2 финала с восьмым сеяным Филиппо Бальди поспорит украинец Илья Марченко.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 23.11.2018 21:03
    0
    пора на пенсію, Сєрьога, ти слабоватий навіть для челленджерів!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 23.11.2018 21:03
    0
    пора на пенсію, Сєрьога, ти слабоватий навіть для челленджерів!
    Ссылка
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