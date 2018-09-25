Рейтинг WTA. Свитолина вернется в топ-5 после турнира в Ухане

Тю, и здесь Головкина приплел)) Юра, успокойся уже, на пенсию тебе пора.

трохи не так виразилась - лідер є, Халеп, бо з усіх найстабільніша наразі, я мала на увазі лідера...

Гавноєди, а що ви скажите, що на наступному тижні Еля намбе 5, а в персьюті 6)) Гавноєди вперед))

вас для того і тримає шахта щоб вигризати очки у Динамо

17:56 — Metal_KH

Для прошахтеровских шавок это один из важнейших матчей сезона. Киевлянам будет не просто, но вери...

17:51 — Vladislav Pohily

Учитывая как сейчас играет ДК и то, что Марик как обычно будет землю грызть только бы отобрать оч...