Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг WTA. Свитолина вернется в топ-5 после турнира в Ухане

Вылет основных конкуренток подсластил горечь поражения украинки на старте

  • 25.09.2018 17:58
  • 637 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Премьер 5 в Ухане должен был стать предпоследним крупным турниром, на котором всерьез решается судьба участниц Итогового турнира. Но после завершения второго раунда ситуация практически не изменилась. Слоан Стивенс вылетела еще в первом круге, во втором – ей составили компанию Элина Свитолина, Каролина Плишкова и Кики Бертенс. Именно эти четыре теннисистки с большой долей вероятности должны были разыграть 3 последние путевки в Сингапур.
 
На данный момент это на руку Петре Квитовой и Каролин Возняцки, которые уже в Ухане могут досрочно гарантировать себе попадание на Итоговый турнир. Также в борьбу за попадание в топ-8 Чемпионской гонки могут вклиниться Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса.
 
 
Что касается основного рейтинга WTA, который на некоторое время отходит на второй план, то здесь ситуация для Свитолиной еще лучше. После поражения Каролин Гарсии в поединке против Катерины Синяковой, Элина уже наверняка поднимется на пятое место в мировой классификации.
 
 
Нечто подобное было и на Уимблдоне: Свитолина выбыла в первом раунде, но из-за поражения основных конкуренток осталась тогда в топ-5 мирового рейтинга.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 25.09.2018 18:13
    0
    Ахахаха

    Жіночий теніс — я це люблю.
    Цікаво було б порахувати, скільки всім треба програти, щоб Еля стала першою.
    Ссылка
    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 25.09.2018 18:13
    0
    Ахахаха

    Жіночий теніс — я це люблю.
    Цікаво було б порахувати, скільки всім треба програти, щоб Еля стала першою.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.