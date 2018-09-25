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Вавринка выступит на Мастерсе в Шанхае

Швейцарец получил уайлд-кард в основную сетку турнира

  • 25.09.2018 13:12
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tennisworldusa.org. Стэн Вавринка
© tennisworldusa.org. Стэн Вавринка

Организаторы Мастерса в Шанхае предоставили уайлд-кард в основную сетку турнира Стэну Вавринке.

Мастер в Шанхае пройдет с 7 по 14 октября. Лучшим результатом Вавринки на турнире является четвертьфинал 2013 и 2015 годов.

Ранее Вавринка заявлял, что его главная цель на концовку сезона – избежать травм.

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Источник — ATP World Tour

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