Вавринка выступит на Мастерсе в Шанхае

Организаторы Мастерса в Шанхае предоставили уайлд-кард в основную сетку турнира Стэну Вавринке.
Мастер в Шанхае пройдет с 7 по 14 октября. Лучшим результатом Вавринки на турнире является четвертьфинал 2013 и 2015 годов.
Ранее Вавринка заявлял, что его главная цель на концовку сезона – избежать травм.
Источник — ATP World Tour
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