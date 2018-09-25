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Бердых думал о завершении карьеры

Опытный чех страдает от травмы бедра

  • 25.09.2018 12:36
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zimbio.com. Томаш Бердых
© zimbio.com. Томаш Бердых

Томаш Бердых, который был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы бедра, признался, что думал о завершении карьеры:

«Каждую неделю врачи проверяют моё бедро – даже игра в гольф может быть опасна для него. Я имел дело с большим количеством воспалений и даже думал об окончании карьеры.

Мне нравится игра, но я хочу вернуться на корт лишь в оптимальной форме. Не хочу, чтобы вся работа была проделана впустую».

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Источник — Tennis World USA

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