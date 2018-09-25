Бердых думал о завершении карьеры

Ты даже не представляешь, насколько далеко.

13:35 — Владимир Копяк

Руководство ФИФА в очередной раз доказало, что даже не смотря на то, что Блаттер дает признательн...

13:35 — Владимир Копяк

Руководство ФИФА в очередной раз доказало, что даже не смотря на то, что Блаттер дает признательн...