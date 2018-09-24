Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) проведет первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Соперницей украинки станет представительница Беларуси Арина Соболенко (№20 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 06:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не встречались.
Победительница встречи в третьем круге сыграет против Юлия Гёргес или Софии Кенин.
Отметим, что на недавних турнирах US Open Series Соболенко выиграла в сумме 14 матчей (4 турнира). В первом круге Уханя Арина в трех сетах разобралась с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Ранее турнир покинула Леся Цуренко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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