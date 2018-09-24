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Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Ухане

  • 24.09.2018 16:50
  • 1496 просмотров
  • 6 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
25 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) проведет первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Соперницей украинки станет представительница Беларуси Арина Соболенко (№20 WTA). 
 
Поединок состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 06:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не встречались.
 
Победительница встречи в третьем круге сыграет против Юлия Гёргес или Софии Кенин.
 
Отметим, что на недавних турнирах US Open Series Соболенко выиграла в сумме 14 матчей (4 турнира). В первом круге Уханя Арина в трех сетах разобралась с испанкой Карлой Суарес Наварро.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    artemiy1978
    online
      artemiy1978, 24.09.2018 18:05
    +1
    Хороша Сабаленка...Дольф Лунгрен..в юбке!)
    Ссылка
    djordj
    online
      djordj, 24.09.2018 17:55
    -2
    Stanislav Matusevych, 24.09.2018 17:20
    Значит, не посмотрю: в такую рань я точно не проснусь. Может, оно и к лучшему?
    Stanislav Matusevych, 24.09.2018 17:20
    Значит, не посмотрю: в такую рань я точно не проснусь. Может, оно и к лучшему?
    И Элина не проснется.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2018 17:20
    +2
    Значит, не посмотрю: в такую рань я точно не проснусь. Может, оно и к лучшему?
    Ссылка
    Mikmir
    online
    Mikmir, 24.09.2018 17:19
    +1
    Ваня, йди десь далеко.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.09.2018 17:18
    +4
    Ваня Єремейчук, 24.09.2018 16:54
    ждем очередного провала)))
    А я жду очередную победу. Это же Преьмер-5
    Ссылка
    Ваня Єремейчук
    online
      Ваня Єремейчук, 24.09.2018 16:54
    -7
    ждем очередного провала)))
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.09.2018 17:18
    +4
    Ваня Єремейчук, 24.09.2018 16:54
    ждем очередного провала)))
    А я жду очередную победу. Это же Преьмер-5
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2018 17:20
    +2
    Значит, не посмотрю: в такую рань я точно не проснусь. Может, оно и к лучшему?
    Ссылка
    artemiy1978
    online
      artemiy1978, 24.09.2018 18:05
    +1
    Хороша Сабаленка...Дольф Лунгрен..в юбке!)
    Ссылка
    Mikmir
    online
    Mikmir, 24.09.2018 17:19
    +1
    Ваня, йди десь далеко.
    Ссылка
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