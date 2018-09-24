Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера

10:38 — Mykhailo Stepanov

складывается ощущение что Бойко с головой не дружит. Кто из болельщииков ДК против что б вы обыгр...

10:32 — Yurenc

Обливают грязью только сплошная кротовня, даже после победы они умудряются облить говном. Просто ...