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Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера

Европейцы оказались сильнее остального мира

  • 24.09.2018 10:08
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lavercup.com
© lavercup.com

В Чикаго завершился второй в истории розыгрыш Кубка Лэйвера. Победу одержала сборная Европы со счетом 13:8. Решающее очко для европейцев добыл Александр Зверев, обыгравший Кевина Андерсона.

Кроме Зверева в составе сборной Европы выступали Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер и Новак Джокович.

Ранее в одном из парных матчей турнира Новак Джокович попал мячом в своего партнера по команде Роджера Федерера.

Европы выиграла Кубок Лэйвера второй раз подряд. Сам Федерер уже выложил в сеть фотографии с Кубком:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to back 😜😊#geneva #champs

Допис, поширений Roger Federer (@rogerfederer)

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Источник — Sport.ua

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