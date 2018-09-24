Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера

В Чикаго завершился второй в истории розыгрыш Кубка Лэйвера. Победу одержала сборная Европы со счетом 13:8. Решающее очко для европейцев добыл Александр Зверев, обыгравший Кевина Андерсона.
Кроме Зверева в составе сборной Европы выступали Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер и Новак Джокович.
Ранее в одном из парных матчей турнира Новак Джокович попал мячом в своего партнера по команде Роджера Федерера.
Европы выиграла Кубок Лэйвера второй раз подряд. Сам Федерер уже выложил в сеть фотографии с Кубком:
Источник — Sport.ua
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