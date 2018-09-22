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Федерер и Джокович впервые сыграли вместе в паре

Швейцарец и серб проиграли на Кубке Лейвера

  • 22.09.2018 10:23
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Метки
express.co.uk. Роджер Федерер
© express.co.uk. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович проиграли парный матч Кубка Лэйвера южноафриканцу Кевину Андерсону и американцу Джеку Соку – 7:6 (7:5), 3:6, 6:10. Вторая и третья ракетки мира впервые в карьере сыграли в паре друг с другом.
 
Продолжительность матча составила 1 час и 39 минут. На счету Федерера и Джоковича 4 эйса и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперников они шансов не имели. Победители матча отметились 8 эйсами и 1 реализованных брейк-пойнтом из 4. Двойных ошибок Сок и Андерсон не допустили. 
 
Таким образом, команда Мира добыла первое очко в рамках выставочного командного турнира. Ранее болгарин Григор Димитров, Давид Гоффен и британец Кайл Эдмунд вывели сборную Европы вперёд. 
 
Кубок Лэйвера, Чикаго. 
 
Сборная Мира – Сборная Европы – 1:3
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 22.09.2018 11:07
    0
    как по мне кубок лэйвера отличный коммерческий турнир, в прошлом году фанаты увидели Надаля с Федерером в паре, теперь Федерера с Джоковичем
    Ссылка
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 22.09.2018 11:04
    0
    Три принципиальные противника на корте Федерер, Надаль и Джокович, но вне корта очень хорошие друзья, редкость в спорте....
    Ссылка
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 22.09.2018 11:07
    0
    как по мне кубок лэйвера отличный коммерческий турнир, в прошлом году фанаты увидели Надаля с Федерером в паре, теперь Федерера с Джоковичем
    Ссылка
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 22.09.2018 11:04
    0
    Три принципиальные противника на корте Федерер, Надаль и Джокович, но вне корта очень хорошие друзья, редкость в спорте....
    Ссылка
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