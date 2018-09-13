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Барбара ШЕТТ: «Федерер хочет выступить на Олимпиаде-2020»

Швейцарец не завершит карьеру в ближайшее время

  • 13.09.2018 23:43
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express.co.uk. Роджер Федерер
© express.co.uk. Роджер Федерер

Экс-седьмая ракетка мира, а ныне – эксперт телеканала «Eurosport» Барбара Шетт считает, что Роджер Федерер не завершит карьеру раньше Олимпиады-2020 в Токио:

«Главная цель Роджера – ещё раз сыграть на Олимпийских играх», - заявила Шетт.

Ранее Андре Агасси предположил, что вскоре Федерер завершит карьеру.

На US Open швейцарец сенсационно вылетел в 4-м раунде он Джона Миллмана.

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Источник — Евроспорт

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