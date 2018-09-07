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Андре АГАССИ: «Федерер может завершить карьеру»

Легендарный американец допускает скорый уход Роджера Федерера

  • 07.09.2018 22:22
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Экс-первая ракетка мира Андре Агасси считает, что Роджер Федерер может вскоре завершить свою карьеру:

«Существует множество причин, по которым Федерер может завершить карьеру. Есть жизненный баланс, меняющиеся приоритеты.

Также ты просто можешь устать от игры, постоянной борьбы, организационных вопросов, путешествий, всего, что связано с карьерой профессионального спортсмена».

Ранее Федерер провалился на US Open, вылетев в четвертом раунде от Джона Миллмана.

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Источник — Daily Express

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