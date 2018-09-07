Андре АГАССИ: «Федерер может завершить карьеру»

Экс-первая ракетка мира Андре Агасси считает, что Роджер Федерер может вскоре завершить свою карьеру:

«Существует множество причин, по которым Федерер может завершить карьеру. Есть жизненный баланс, меняющиеся приоритеты.

Также ты просто можешь устать от игры, постоянной борьбы, организационных вопросов, путешествий, всего, что связано с карьерой профессионального спортсмена».

Ранее Федерер провалился на US Open, вылетев в четвертом раунде от Джона Миллмана.