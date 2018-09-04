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US Open. Федерер сенсационно уступает Миллману и покидает турнир

Легендарный швейцарец завершил борьбу в четвертом круге

  • 04.09.2018 08:10
  • 1217 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Второй сеянный на US Open, Роджер Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. В четвертом круге швейцарский теннисист встречался с австралийцем Джоном Миллманом. Матч закончился победой Миллмана - 3:6, 7:5, 7:6, 7:6.
 
Игра длилась 3 часа 34 минуты. Федерер провел ужасный матч по качеству. На счету Роджера 76 невынужденных ошибок. Также Федерер сделал 13 подач навылет и выиграл 65 очков. Тогда как 55-й номер рейтинга АТР Миллман сделал 8 эйсов, активно выиграл 47 мячей и допустил 28 ошибок.
 
US Open. 4-й круг
Джон Миллман - Роджер Федерер (Швейцария) 3:6, 7:5, 7:6 (7:9), 7:6 (7:3)
 
В четвертьфинале Миллман сыграет с Новаком Джоковичем.
 
Ранее в четвертьфинал вышел Марин Чилич, который обыграл Давида Гоффена.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 08:16
    -2
    Нежданчик, як і з Машею
    Ссылка
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 04.09.2018 08:31
    0
    Міллман зіграв дуже виважено і спокійно. Він не панікував, не кидався, гнув свою лінію. Роджер просто не знайшов протидію.
    Ссылка
    bog829
      bog829, 04.09.2018 08:42
    +2
    Здает батя потихоньку
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