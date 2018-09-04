US Open. Федерер сенсационно уступает Миллману и покидает турнир

Второй сеянный на US Open, Роджер Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. В четвертом круге швейцарский теннисист встречался с австралийцем Джоном Миллманом. Матч закончился победой Миллмана - 3:6, 7:5, 7:6, 7:6.

Игра длилась 3 часа 34 минуты. Федерер провел ужасный матч по качеству. На счету Роджера 76 невынужденных ошибок. Также Федерер сделал 13 подач навылет и выиграл 65 очков. Тогда как 55-й номер рейтинга АТР Миллман сделал 8 эйсов, активно выиграл 47 мячей и допустил 28 ошибок.

US Open. 4-й круг

Джон Миллман - Роджер Федерер (Швейцария) 3:6, 7:5, 7:6 (7:9), 7:6 (7:3)

В четвертьфинале Миллман сыграет с Новаком Джоковичем.