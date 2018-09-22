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Видео дня. Джокович попал мячом в Федерера

Швейцарец заявил, что поэтому и не играет с сербов в паре

  • 22.09.2018 11:05
  • 767 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Во время парного матча Кубка Лэйвера, в котором серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер играли против южноафриканца Кевина Андерсона и американца Джека Сока произошел курьезный эпизод.
 
Во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. У
 
«Моё сердце остановилось на три секунды», – заявил Джокович после первого сета.
 
«Именно поэтому мы и не играем пару», – пошутил Федерер в ответ.
 
Андерсон и Сок выиграл поединок со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 10:6 и принесли команде Мира первое очко. Ранее три пункта в копилку команды Европы добавили болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд и бельгиец Кайл Эдмунд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOOK OUT!! @djokernole is late on the forehand and hits @rogerfederer in the 🍑. #LaverCup

Публикация от Tennis Channel (@tennischannel)

 

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Источник — Чемпионат

(2 голоса)

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Комментарии
    chues
    online
      chues, 22.09.2018 12:29
    0
    Он вообще нормально гонит все время на позитиве.
    Ссылка
    kipr06
    online
      kipr06, 22.09.2018 11:24
    0
    Хорошая мимика у джоки..актер хороший бы был))
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    chues
    online
      chues, 22.09.2018 12:29
    0
    Он вообще нормально гонит все время на позитиве.
    Ссылка
    kipr06
    online
      kipr06, 22.09.2018 11:24
    0
    Хорошая мимика у джоки..актер хороший бы был))
    Ссылка
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