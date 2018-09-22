Видео дня. Джокович попал мячом в Федерера

Во время парного матча Кубка Лэйвера, в котором серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер играли против южноафриканца Кевина Андерсона и американца Джека Сока произошел курьезный эпизод.

Во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. У

«Моё сердце остановилось на три секунды», – заявил Джокович после первого сета.

«Именно поэтому мы и не играем пару», – пошутил Федерер в ответ.

Андерсон и Сок выиграл поединок со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 10:6 и принесли команде Мира первое очко. Ранее три пункта в копилку команды Европы добавили болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд и бельгиец Кайл Эдмунд.