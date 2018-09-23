Сеул. Кики Бертенс победила Айлу Томлянович в финале

12:50 — Виктор Алтухов

Поветкин, конечно, не ровня Джошуа, однако и Джошуа не идеален, до Тайсона ему далеко и, как на м...

12:38 — deutsch7777

100%) до того ж зовсім не обов'язково найсильнішим або тим, які такими вважаються, виходити на дв...