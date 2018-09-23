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Сеул. Кики Бертенс победила Айлу Томлянович в финале

Голландка выиграла третий турнир в сезоне

  • 23.09.2018 12:35
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Getty images. Кики Бертенс
© Getty images. Кики Бертенс
Кики Бертенс стала победительницей турнира в Сеуле. В финальном матче голландская теннисистка обыграла Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
 
Матч длился 2 часа 23 минуты. Бертенс совершила 11 эйсов, 7 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Томлянович один эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
 
Отметим, что это уже третий выигранный турнир в сезоне для Бертенс и 7-й в карьере.
 
WTA Сеул (Южная Корея)
Кики Бертенс (Нидерланды) - Айла Томлянович (Австралия) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
 
В прошлом году турнир в Сеуле выиграла Елена Остапенко.
 

 

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Источник — Sport.ua

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