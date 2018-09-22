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Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Ухане

  • 22.09.2018 23:35
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
23 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№26 WTA) проведет первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Соперницей украинки станет представительница России Дарья Касаткина (№13 WTA). 
 
Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
 
Победительница матча во втором круге сыграет против Бернарды Перы или Сю Ван.
 
Леся и Дарья дважды играли между собой, оба матча выиграла украинка. В 2018-м году Цуренко в трех сетах одолела Касаткину во втором круге Бирмингема (трава).
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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