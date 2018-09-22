Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№26 WTA) проведет первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Соперницей украинки станет представительница России Дарья Касаткина (№13 WTA).
Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Победительница матча во втором круге сыграет против Бернарды Перы или Сю Ван.
Леся и Дарья дважды играли между собой, оба матча выиграла украинка. В 2018-м году Цуренко в трех сетах одолела Касаткину во втором круге Бирмингема (трава).
Элина Свитолина вступит в борьбу со второго круга.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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