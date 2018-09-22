Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Не забудьте указать, какой туалетной бумагой они вытирали свои жопы. Спиртуа - ты днище! Уровень ...

23:54 — vasyan86

Автор не смотрит УПЛ, ему некогда, он статьи пишет...

23:50 — I_LOVE_UKRAINE

Я от собі подумав, ще начебто недавно дивиіся матчі Раванеллі за футболста, а тут йому раз і йому...

23:47 — Юра Вареник

Хацкевич бери пример

23:42 — Bandera.Lviv

ніхто у дурці знайомих немає, тут одному дописувачу серйозна допомога потрібна....

23:30 — Oleksandr Maydanevych

Ну все,есть свободный тренер для Динамо!Быстрее перехватывайте пока из Украины не улетел!

23:29 — poruchik_rzhevskiy

Единственная звезда ЧУ и то уходит...