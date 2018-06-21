Бирмингем. Цуренко переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) вышла в четвертьфинал травяного Премьера в Бирмингеме. Во втором круге украинка обыграла россиянку Дарью Касаткину (№14 WTA).

Бирмингем. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 1:6, 6:3, 6:3.

В начале матча обе теннисистки плохо отыгрывали на своей подаче. В стартовом гейме Цуренко не сумела реализовать тройной брейкпоинт, после чего ситуация практически повторилась на подаче украинки. Но Касаткина с третьего раза смогла повести в счете. В третьем гейме мы вновь увидели тройной брейкпоинт, на этот раз украинка уже смогла забрать очко. К сожалению, до конца сета Леся больше не смогла выиграть ни одного гейма.

Во второй партии Цуренко взяла игру под свой контроль и повела с брейком 3:0. Касаткина приложила много усилий и все-таки сравняла счет. Но было заметно, что украинка сегодня лучше готова физически: она быстро перемещалась по корту и меньше ошибалась. Все это вылилось в еще один небольшой рывок, который позволил Лесе оформить победу во втором сете.

Финальный сет снова проходил под диктовку Цуренко. С самого начала она повела с брейком, практически не давая шансов сопернице догнать ее в счете. В девятом гейме украинка заработала тройной матчбол и успешно реализовала его.

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Напомним, в прошлом году Леся проиграла в первом круге Бирмингема Йоханне Конте и уже заработала 70 очков в рейтинг WTA. Со следующей недели она поднимется минимум на 34-е место в мировой классификации, а в случае неожиданной победы на турнире установит лучшее достижение в карьере.

В 1/4 финала Цуренко сыграет против Барборы Стрыцовой, которая выбила из борьбы Гарбинье Мугурусу.