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Бирмингем. Цуренко переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка одержала победу в трех сетах

  • 21.06.2018 20:38
  • 3284 просмотра
  • 14 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) вышла в четвертьфинал травяного Премьера в Бирмингеме. Во втором круге украинка обыграла россиянку Дарью Касаткину (№14 WTA).

Бирмингем. Второй круг
Леся Цуренко  (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 1:6, 6:3, 6:3.

В начале матча обе теннисистки плохо отыгрывали на своей подаче. В стартовом гейме Цуренко не сумела реализовать тройной брейкпоинт, после чего ситуация практически повторилась на подаче украинки. Но Касаткина с третьего раза смогла повести в счете. В третьем гейме мы вновь увидели тройной брейкпоинт, на этот раз украинка уже смогла забрать очко. К сожалению, до конца сета Леся больше не смогла выиграть ни одного гейма.
 
Во второй партии Цуренко взяла игру под свой контроль и повела с брейком 3:0. Касаткина приложила много усилий и все-таки сравняла счет. Но было заметно, что украинка сегодня лучше готова физически: она быстро перемещалась по корту и меньше ошибалась. Все это вылилось в еще один небольшой рывок, который позволил Лесе оформить победу во втором сете.
 
Финальный сет снова проходил под диктовку Цуренко. С самого начала она повела с брейком, практически не давая шансов сопернице догнать ее в счете. В девятом гейме украинка заработала тройной матчбол и успешно реализовала его. 
 
 
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Напомним, в прошлом году Леся проиграла в первом круге Бирмингема Йоханне Конте и уже заработала 70 очков в рейтинг WTA. Со следующей недели она поднимется минимум на 34-е место в мировой классификации, а в случае неожиданной победы на турнире установит лучшее достижение в карьере.
 
В 1/4 финала Цуренко сыграет против Барборы Стрыцовой, которая выбила из борьбы Гарбинье Мугурусу.
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 21.06.2018 20:43
    +7
    Молодчинка Леся!!! После последних матчей убедился, что характер присутствует, да и сила в ударах появилась, хотя форхенд слева подводил сегодня частенько, так что работать еще есть над чем)))
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    m24748
    online
      m24748, 21.06.2018 20:45
    +7
    Ай да молодец Леся!! Трудно, но выиграла, тем более ценна победа над более высоким рейтингом. Поддержим Лесю в четвертьфинале.
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    captain2009
    online
      captain2009, 21.06.2018 20:46
    +8
    Супер-Леся! Вытерпела и дождалась шанса! Когда еще две! украинки были в 1/4 премьера! Так, глядишь и финал будет украинским! )) Было бы очень неплохо такому случиться )
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.06.2018 20:47
    +10
    Мои поздравления Лесе! Смогла улучшить свою игру после провального первого сета. Честно говоря, на траве Касаткиной нечего делать. На голой технике, с силой ударов подростка на этом покрытии далеко не пройдешь. Леся тоже особой мощью не отличается, но с техникой она тоже дружит, и этой смеси хватило для победы.
    Дальше не придется играть с Мугурусой, но Стрыцовой покрытие вполне подходит, и именно чешка будет фаворитом. Однако бороться с ней можно, если не допускать много невынужденных и заставлять ее много двигаться по корту.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.06.2018 20:48
    +4
    Андрій Ванчак, 21.06.2018 20:43
    форхенд слева
    Это как?))
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    X-Ray
    online
      X-Ray, 21.06.2018 20:50
    +3
    просто подарила хорошее настроение на целый вечер. После 1-6 даже не допускал мысли, что леся отыграется. Но морально-волевые качества а также огромное желание доминировать, появившееся во втором сете принесли такую желанную победу. Уря!)
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    p2012u
    online
    p2012u, 21.06.2018 21:01
    +1
    Люблю Лесю
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    John Dah
    online
      John Dah, 21.06.2018 21:03
    0
    Браво Леся! https://youtu.be/R2XdEbenFg8
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    lenata_p
    online
      lenata_p, 21.06.2018 21:10
    +2
    И дальше не Мугуруса - вперед Леся!!!!!
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 21.06.2018 21:20
    +1
    Stanislav Matusevych, 21.06.2018 20:48
    Андрій Ванчак, 21.06.2018 20:43 форхенд слева Это как?))

    ошибся, просто бэкхенд)))
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 21.06.2018 21:56
    +1
    Молодец, вынесла фашистку.
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    sunichkin
      sunichkin, 21.06.2018 21:57
    +2
    Лесько, удачі тобі і перемоги над пепічков !!!
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    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 21.06.2018 21:58
    0
    наши девушки знатоки по выносу русских)
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.06.2018 22:05
    0
    А народ активно ставит на Элину. Все ожидают реванша?
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