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Тяньцзинь. Марта Костюк сыграет в квалификации

16-летняя украинка выступит в отборочном раунде хардового Премьера

  • 21.09.2018 11:48
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Tianjin Open
© Tianjin Open
Украинская теннисистка Марта Костюк выступит в квалификации хардового Премьера в Китае. 16-летняя украинка заявлена на турнир под название «Tianjin Open», который состоится в городе Тяньцзинь.
 
Первой сеянной в основной сетке станет француженка Каролин Гарсия. Также на турнире сыграет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и подающая большие надежды Арина Соболенко (обе из Беларуси).
 
Турнир пройдет с 7 по 15 октября, дни квалификации – 7 и 8 октября.
 
До этого Костюк заявлена на турнир серии WTA International в Ташкенте (Узбекистан), который пройдет с 24 по 30 сентября.
 
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