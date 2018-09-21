Тяньцзинь. Марта Костюк сыграет в квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит в квалификации хардового Премьера в Китае. 16-летняя украинка заявлена на турнир под название «Tianjin Open», который состоится в городе Тяньцзинь.
Первой сеянной в основной сетке станет француженка Каролин Гарсия. Также на турнире сыграет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и подающая большие надежды Арина Соболенко (обе из Беларуси).
Турнир пройдет с 7 по 15 октября, дни квалификации – 7 и 8 октября.
До этого Костюк заявлена на турнир серии WTA International в Ташкенте (Узбекистан), который пройдет с 24 по 30 сентября.
Источник — Twitter
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