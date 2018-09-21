Тяньцзинь. Марта Костюк сыграет в квалификации

Марта Костюк выступит в Украинская теннисисткавыступит в квалификации хардового Премьера в Китае . 16-летняя украинка заявлена на турнир под название «Tianjin Open», который состоится в городе Тяньцзинь.

Первой сеянной в основной сетке станет француженка Каролин Гарсия. Также на турнире сыграет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и подающая большие надежды Арина Соболенко (обе из Беларуси).

Турнир пройдет с 7 по 15 октября, дни квалификации – 7 и 8 октября.

До этого Костюк заявлена на турнир серии WTA International в Ташкенте (Узбекистан), который пройдет с 24 по 30 сентября.