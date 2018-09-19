Надаль снялся с турниров в Пекине и Шанхае

Испанец пропустит турниры в Шанхае и Пекине. Об этом теннисист написал в своем Facebook.

«Хотя дискомфорт в моем колене не является чем-то новым, мы решили вместе с моей медицинской и технической командой не участвовать в азиатском туре, чтобы восстановить колено так, как мы всегда это делали.

Я сожалею, что не могу быть со всеми поклонниками в Китае, которых так много, и с организаторами турниров в Пекине и Шанхае, которые всегда уделяли все внимание мне», - написал Надаль.

Напомним, в прошлом году Рафа стал победителем турнира в Пекине и финалистом соревнований в Шанхае.