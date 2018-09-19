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Надаль снялся с турниров в Пекине и Шанхае

Первая ракетка мира продолжает восстанавливаться после травмы

  • 19.09.2018 16:45
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
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tennis365.com. Рафаэль Надаль
© tennis365.com. Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль принял решение больше времени потратить на отдых, дабы восстановиться после травмы колена, которую он получил во время US Open.
 
Испанец пропустит турниры в Шанхае и Пекине. Об этом теннисист написал в своем Facebook.
 
«Хотя дискомфорт в моем колене не является чем-то новым, мы решили вместе с моей медицинской и технической командой не участвовать в азиатском туре, чтобы восстановить колено так, как мы всегда это делали.
 
Я сожалею, что не могу быть со всеми поклонниками в Китае, которых так много, и с организаторами турниров в Пекине и Шанхае, которые всегда уделяли все внимание мне», - написал Надаль.
 
Напомним, в прошлом году Рафа стал победителем турнира в Пекине и финалистом соревнований в Шанхае.
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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