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Надаль может пропустить полгода

Испанец точно не знает, когда залечит травму колена

  • 09.09.2018 20:25
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль был вынужден сняться с полуфинального матча US Open против Хуана Мартина дель Потро из-за того, что у него в очередной раз появились проблемы с коленом.

Надаль допускает, что может пропустить даже полгода:

«Я знаю, что у меня. Та же самая ерунда, которая и бывала обычно. Просто нужно подлечить колено. Хорошо, что я знаю, с чем имею дело. Мы уже сталкивались с этим раньше и знаем, что нужно делать. Это не такая травма, когда ты что-то ломаешь. Скорее речь идет о тендините.

Правда, пока нельзя сказать, сколько уйдет времени на восстановление. С такими травмами срок может составлять от нескольких недель до полугода.

Но я знаю, что все складывается хорошо. Я здорово играю и получаю удовольствие от тенниса. Я выступаю успешно. Я остаюсь конкурентоспособным в возрасте 32 лет. Многие люди, и я в том числе, никогда не думали, что в 32 года я буду бороться за титулы и первое место в рейтинге».

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