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Катерина Козлова - Лу Цзяцзин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Гуанчжоу

  • 18.09.2018 05:05
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Во вторник, 18 сентября украинка Катерина Козлова в стартовом матче на турнире WTA International в Китае сыграет против китаянки Лу Цзяцзин (№189).

Поединок пройдет на втором корте и стартует вторым запуском. Ориентировочное начало мата в 07:30 по киевскому времени.

На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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