Катерина Козлова - Лу Цзяцзин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 сентября украинка Катерина Козлова в стартовом матче на турнире WTA International в Китае сыграет против китаянки Лу Цзяцзин (№189).
Поединок пройдет на втором корте и стартует вторым запуском. Ориентировочное начало мата в 07:30 по киевскому времени.
На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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