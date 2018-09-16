Козлова выступит на турнире в Гуанчжоу

15:20 — Yuriy Yuriy

Это на кого на вас? Я с 1980 г. за Метал.Сейчас редко хожу из-за работы но за командой слежу.А за...

15:18 —

При чем тут "лягати?" Где можно взять нормальных игроков в Украине, если их держат у се...

15:13 — el.eng

надо что бы сегодня Зорька победила жидовскую команду!!