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Козлова выступит на турнире в Гуанчжоу

Украинка сыграет в основной сетке

  • 16.09.2018 14:28
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№123 WTA) примет участие в турнире WTA International, который состоится в Гуанчжоу (Китай).
 
Украинка стартует в основной сетке, ее первой соперницей станет одна из победительниц квалификации. 
 
Стоит отметить, что в прошлом году Козлова в четвертьфинале Гуанчжоу уступила будущей чемпионке Чжан Шуай из Китая.
 
На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.
 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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