Козлова выступит на турнире в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№123 WTA) примет участие в турнире WTA International, который состоится в Гуанчжоу (Китай).
Украинка стартует в основной сетке, ее первой соперницей станет одна из победительниц квалификации.
Стоит отметить, что в прошлом году Козлова в четвертьфинале Гуанчжоу уступила будущей чемпионке Чжан Шуай из Китая.
На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.
Источник — Sport.ua
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