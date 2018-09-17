Гуанчжоу. Козлова сыграет против Лу Цзяцзин

В стартовом матче на турнире WTA International в Китае украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет против китаянки Лу Цзяцзин (№189). В прошлом году наша теннисистка уже обыгрывала представительницу Китая на пути к титулу на турнире WTA 125k Series в Даляне.
На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.
Источник — Большой теннис Украины
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