Гуанчжоу. Козлова сыграет против Лу Цзяцзин

20:43 — nadiika_holodnaj

Не по вьюхе Маркевича, но по теме, которая постоянно всплывает.Чем больше живу на свете, чем боль...

20:29 — Andy_P

чистая правда! А не посмотреть-ли, кому выгодно? Кто прибрал к рукам все активы и пассивы Гре...

19:36 — Etan

Это же отрывок из интервью, которое давал Маркевич много лет назад.