Сергей Стаховский – Жоао Соуза. LIVE трансляция

Заголовок:"Украина-Беларусь",а играем с Казахстаном.А может, всё-таки,с Венгрией ещё ра...

14:17 — stopor2016

Шахте не дадуть бить три пенальти. Кто больше ?

14:16 — BBB

Тогда и чемпиона и обладателя кубка определять голосованием.А всего в сезоне проводить один матч-...

14:13 — cloud_on

А чего Заря и Александрия? Давай Ворсклу и Карпаты.. Или Днепр с Металлистом.. Можно проголосоват...

14:00 — ak228

Давай, Шахтёр +3

13:59 — Мирослав Басюк

Надоели шахтер с Дк надо новые команды в лидеры,такие как Зоря и Александрич