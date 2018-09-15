Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей Стаховский – Жоао Соуза. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

  • 15.09.2018 13:35
  • 1251 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский
15 сентября Сергей Стаховский сыграет против Жоао Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область) вторым запуском после парной встречи. Ориентировочное время начало матча– 13:40.
 
Ранее теннисисты встречались между собой 4 раза, счет ничейный. Предыдущий очный поединок выиграл украинец (первый круг Уимблдона-2018, 5 сетов)
 

 
Ранее Стаховский в паре с Денисом Молчановым принесли Украине второе очко, поэтому выигрыш в данном поединке принесет нашей сборной общую победу в противостоянии.
 

Украина – Португалия – 2:1

Сергей Стаховский – Жоао Соуза
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.