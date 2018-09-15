Сергей Стаховский – Жоао Соуза. LIVE трансляция

15 сентября Сергей Стаховский сыграет против Жоао Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область) вторым запуском после парной встречи. Ориентировочное время начало матча– 13:40.
Ранее теннисисты встречались между собой 4 раза, счет ничейный. Предыдущий очный поединок выиграл украинец (первый круг Уимблдона-2018, 5 сетов)
Ранее Стаховский в паре с Денисом Молчановым принесли Украине второе очко, поэтому выигрыш в данном поединке принесет нашей сборной общую победу в противостоянии.
Украина – Португалия – 2:1
Сергей Стаховский – Жоао Соуза
Источник — Sport.ua
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