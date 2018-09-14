Тони НАДАЛЬ: «Рафа мог завершить карьеру в 2005 году»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал о том, что испанец на протяжении большей части карьеры играет с использованием болеутоляющий средств:

«Рафаэль живёт с болью и играет на болеутоляющих с 2005 года. Именно поэтому он ценит своё здоровье больше, чем победы. Много раз Рафа говорил мне, что хотел бы выиграть меньше в обмен на меньшую боль.



В 2005 году доктор, лечивший Надаля, заявил, что его карьера окончена. Тогда очень часто Рафа не мог окончить тренировки, а на игры выходил только после приёма болеутоляющих».

Напомним, из-за травмы Надаль не доиграл полуфинал US Open против Хуана Мартина дель Потро. Испанец может пропустить полгода.