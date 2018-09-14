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Тони НАДАЛЬ: «Рафа мог завершить карьеру в 2005 году»

Дядя Рафаэля Надаля – о постоянных травмах теннисиста

  • 14.09.2018 20:35
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tennis365.com. Рафаэль Надаль
© tennis365.com. Рафаэль Надаль

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал о том, что испанец на протяжении большей части карьеры играет с использованием болеутоляющий средств:

«Рафаэль живёт с болью и играет на болеутоляющих с 2005 года. Именно поэтому он ценит своё здоровье больше, чем победы. Много раз Рафа говорил мне, что хотел бы выиграть меньше в обмен на меньшую боль.

В 2005 году доктор, лечивший Надаля, заявил, что его карьера окончена. Тогда очень часто Рафа не мог окончить тренировки, а на игры выходил только после приёма болеутоляющих».

Напомним, из-за травмы Надаль не доиграл полуфинал US Open против Хуана Мартина дель Потро. Испанец может пропустить полгода.

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Источник — Tennis World USA

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