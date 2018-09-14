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МЕДВЕДЕВ: «Результатом первого дня матча с Португалией мы довольны»

Капитан сборной Украины прокомментировал первый день встречи с португальцами

  • 14.09.2018 17:46
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БТУ. Андрей Медведев
© БТУ. Андрей Медведев
Сборная Украины завершила первый день матча Кубка Дэвиса с Португалией со счетом 1:1. Илья Марченко уступил Жоау Соузе. Но Сергей Стаховский сравнял счет в матче, обыграв Педро Соузу. Капитан украинской команды Андрей Медведев остался доволен результатом первых игр.
 
«Первый сет сложился очень удачно для нас. Илья правильно выбрал стиль игры, Соузе было нелегко. Мы все понимаем, что на задней линии Марченко играет отлично, он один из лучших в туре. На его месте я бы чаще выходил к сетке, но это просто совет.
 
Нужно отдать должное Соузе, он очень классный игрок. И нужно быть и здоровым и в хорошем игровом тонусе, чтобы его обыгрывать. А у Ильи была сложная операция, и ему нужно еще немного времени, чтобы набрать кондиции.  У меня нет никаких претензий к Илье, он здорово «потаскал» Соузу перед завтрашним днем. В целом результатами первого дня мы довольны», - сказал Медведев.
 
В субботу матчевая встреча Кубка Дэвиса продолжится парным поединком. Начало в 10:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua

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