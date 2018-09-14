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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Моя подача гуляла, к счастью, нашел ее»

Лидер сборной Украины – о поединке Кубка Дэвиса с Португалией

  • 14.09.2018 17:38
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

В первый день Кубка Дэвиса Илья Марченко уступил Жозе Соузе, а Сергей Стаховский – победил Педро Соузу, сравняв счет в матче.

«Матч прошел хорошо, но подача гуляла. Когда подаешь все время только со второй подачи, то это накладывает отпечаток на игру. Получилось так, что я весь матч искал подачу, и к счастью, во втором сете на матчболе – нашел. Я бы не сказал, что этот матч был разминочным перед вторым днем. Это была игра, которую нужно было выиграть, я рад, что так случилось.

Укороченные? Во-первых, хотелось побыстрей закончить игру. Он постоянно играл на задней линии, и укороченные – были тем инструментом, который помогал мне брать очки.

Да, хотелось бы чуть-чуть побыстрее корт, но мы уже в принципе, привыкли. Не могу сказать, что корт был решающим в сегодняшнем матче, он одинаков для всех. Физически я готов хорошо. Думаю, сегодня даже еще проведу тренировку перед завтрашними матчами.  

Не обращать внимания на зрителей – было бы глупо, мы играем дома и всегда нужно отдать должное своим болельщикам. Трибуны были не полные, но громкие. Надеюсь, завтра зрителей будет еще больше», - сказал Стаховский.

В субботу матч Украина – Португалии продолжится парной встречей. Начало – в 10:30.
 

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Источник — Sport.ua

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