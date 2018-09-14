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Илья МАРЧЕНКО: «Во втором сете у меня подсело плечо»

Украинский теннисист не смог одержать победу в Кубке Дэвиса

  • 14.09.2018 17:33
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Второй номер сборной Украины Илья Марченко уступил Жоау Соузе в первой игре матча Кубка Дэвиса против Португалии. Встреча закончилась со счетом 6:4, 2:6, 3:6. Украинец прокомментировал этот результат.

«Все хорошо получалось в первом сете и тактически, и по игре, но у меня были проблемы на своих подачах. Из-за того, что побаливало плечо мне стоило усилий их удержать. Потом во втором сете упустил момент, корда можно было делать брейк на старте сета, а потом очень подсело плечо, а он нашел свой ритм. Уже не я его давил, а он меня. Он лучше играл, чем я, начиная со второго сета.  При счете 4:1 я вернул себе игру и в концовке матча тот гейм мог сложиться в нашу пользу, но не сложилось. Я отдал все, и в целом в матче, и по своим возможностям. Я собой доволен, только недоволен физическими кондициями», - сказал после матча Марченко.

Напомним, во второй игре матча Сергей Стаховский победил Педро Соузу. Счет в матче 1:1.

В субботу матчевая встреча Кубка Дэвиса продолжится парным поединком. Начало в 10:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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