Биарриц. Калинина остановилась на пути в полуфинал

Как по мне , то женский теннис интереснее! Он непредсказуем... Психология , день красной гвардий ...

14:56 — serge1234

Выше, но как в рейтингах Ring он первый номер, но место чемпиона вакантно.

14:49 — DKTheBest

Пока такого боя не случилось надо исходить из того, что есть. Джошуа за свои пояса победил в двух...