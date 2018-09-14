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Биарриц. Калинина остановилась на пути в полуфинал

Украинка в двух сетах проиграла Терезе Смитковой из Чехии

  • 14.09.2018 14:48
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Getty Images. Ангелина Калинина
© Getty Images. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№113 WTA) не сумела выиграть третий поединок на грунтовом 80-тысячнике во Франции. На пути в 1/2 финала украинку, посеянную под четвертым номером, остановила представительница Чехии Тереза Смиткова (№160 WTA).
 
Биарриц. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Тереза Смиткова (Чехия) – 5:7, 3:6
 
 
Напомним, Калинина после US Open установила личный рекорд в мировом рейтинге.
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Источник — Sport.ua

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