Биарриц. Калинина остановилась на пути в полуфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№113 WTA) не сумела выиграть третий поединок на грунтовом 80-тысячнике во Франции. На пути в 1/2 финала украинку, посеянную под четвертым номером, остановила представительница Чехии Тереза Смиткова (№160 WTA).
Биарриц. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Тереза Смиткова (Чехия) – 5:7, 3:6
В предыдущем круге украинка переиграла Алену Большову Задойнов из Испании.
Напомним, Калинина после US Open установила личный рекорд в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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