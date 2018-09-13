Женский финал US Open был намного популярнее мужского

Женского финала US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой просмотрело на 50% больше зрителей, чем противостояние мужского финала, где сражались Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович, сообщает ESPN.

Женский финал на канале ESPN одновременно в среднем смотрели 3,1 миллиона человек. Этот поединок стал самым рейтинговым за последние 4 года трансляций US Open на канале ESPN. При этом мужской матч просмотрело 2,07 млн зрителей.

А в среднем весь турнир смотрело 1,04 млн человек. Эта цифра на 9% больше прошлогоднего турнира.

Рекордное количество телезрителей ESPN было в 2015-м годут. Тогда турнир в среднем смотрело 1,27 млн зрителей.