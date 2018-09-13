Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Женский финал US Open был намного популярнее мужского

Аудитория матча Осака - Уильямс на 50% превысила финальный матч мужчин

  • 13.09.2018 09:38
  • 257 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Наоми Осака, Серена Уильямс
© Getty Images. Наоми Осака, Серена Уильямс
Женского финала US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой просмотрело на 50% больше зрителей, чем противостояние мужского финала, где сражались Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович, сообщает ESPN.
 
Женский финал на канале ESPN одновременно в среднем смотрели 3,1 миллиона человек. Этот поединок стал самым рейтинговым за последние 4 года трансляций US Open на канале ESPN. При этом мужской матч просмотрело 2,07 млн зрителей.
 
А в среднем весь турнир смотрело 1,04 млн человек. Эта цифра на 9% больше прошлогоднего турнира.
 
Рекордное количество телезрителей ESPN было в 2015-м годут. Тогда турнир в среднем смотрело 1,27 млн зрителей.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    temamx27
      temamx27, 13.09.2018 09:45
    +1
    Ответ тем, кто говорит женский теннис ни о чем)
    Ссылка
    temamx27
    online
      temamx27, 13.09.2018 09:45
    +1
    Ответ тем, кто говорит женский теннис ни о чем)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.