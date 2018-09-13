Наоми ОСАКА: «Отвернулась от Серены, когда она ссорилась с судьей»

Победный для Наоми Осаки финал US Open был омрачен скандальным поведением Серены Уильямс, которая поссорилась с судьей поединка.

Японка рассказала о том, как вела себя во время ссоры:

«Если бы я не верила, что у меня есть шанс победить, я бы не играла. Это у меня в голове.

Когда ты маленькая, тебя учат в подобные моменты не смотреть на разозлившуюся соперницу или на какие-то отвлекающие вещи. Тренеры учат отвернуться и сосредоточиться на себе. Я попыталась сделать это. Но, конечно, я хотела знать, что там происходит.

Я не слышала, о чём именно они говорили, смотрела в другую сторону. Но, конечно, мне был слышен гул зрителей. Я очень хотела повернуться, чтобы посмотреть туда, но удержалась».