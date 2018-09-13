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Матс ВИЛАНДЕР: «Через 2-3 года Джокович догонит Федерера по Шлемам»

Легендарный швед считает, что Джокович сильнее Надаля и Федерера

  • 13.09.2018 04:01
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Tennis World USA. Матс Виландер
© Tennis World USA. Матс Виландер

Экс-первый номер рейтинга АТР Матс Виландер считает, что недавно выигравший US Open Новак Джокович на пике формы превосходит Рафаэля Надаля и Роджера Федерера:

«Джокович отлично двигается на корте. Он легко выдерживает любые длительные розыгрыши. Когда Новак собран, в его игре нет недостатков. Он превращается в настоящую стену.

Даже если говорить, что у него «лишь» 14 титулов «Большого шлема», а у Надаля – 17 и Федерера – 20, то Джокович – самый стабильный. Думаю, он достиг своего максимума в данном контексте.

Он превосходит Федерера и Надаля. Джокович, когда он в оптимальной форме, лучше Надаля и Федерера, набравших лучшую форму. Через два-три года он догонит Федерера».

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Источник — Daily Express

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