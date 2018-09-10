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Рейтинг АТР. Джокович вернулся в топ-3, ни одного украинца в топ-100

Опубликована обновленная версия рейтинга АТР

  • 10.09.2018 10:26
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В обновленной версии рейтинга АТР Рафаэль Надаль, несмотря на вылет в полуфинале US Open, сохранил за собой звание первой ракетки мира. Впервые за долгое время вернулся в топ-3 триумфатор US Open Новак Джокович.

Топ-10 рейтинга АТР:

Из-за потери 28 позиций Александром Долгополовым у Украины сейчас – ни одного представителя в топ-100. Долгополов идет 114-м, а Сергей Стаховский – 142-м.

Украинцы в рейтинге АТР:

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Источник — Sport.ua

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