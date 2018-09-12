Капитан сборной Португалии: «Приехали в Украину, чтобы побеждать»

Капитан мужской сборной Португалии по теннису Нуну Маркеш поделился ожиданиями от матчевого противостояния против Украины на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.

«Португалия приехала в Украину, чтобы побеждать.

Год назад мы побеждали сборную Украины, но в этой матчевой встрече их состав другой и он сильнее», – сказал Маркеш.

В сезоне-2017 за украинскую сборную на выезде сыграли Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько. Тогда португальцы одержали победу со счетом 4-1.

Напомним, сборная Украины проведет домашний поединок против сборной Португалии 14-15 сентября в Буче.