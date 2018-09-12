Капитан сборной Португалии: «Приехали в Украину, чтобы побеждать»

Капитан мужской сборной Португалии по теннису Нуну Маркеш поделился ожиданиями от матчевого противостояния против Украины на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.
«Португалия приехала в Украину, чтобы побеждать.
Год назад мы побеждали сборную Украины, но в этой матчевой встрече их состав другой и он сильнее», – сказал Маркеш.
В сезоне-2017 за украинскую сборную на выезде сыграли Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько. Тогда португальцы одержали победу со счетом 4-1.
Напомним, сборная Украины проведет домашний поединок против сборной Португалии 14-15 сентября в Буче.
Источник — Большой теннис Украины
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