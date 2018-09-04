Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Сборная Украины готовится к матчу кубка Дэвиса против Португалии. Встреча состоится 14-15 сентября в ТК «Камп» (Киевская область).

Федерация тенниса Украины направила в ITF официальную заявку с составом национальной сборной.

В матче не сможет принять участие Александр Долгополов, которому недавно была сделана операция, он не будет выступать до конца сезона. Но капитан Андрей Медведев собрал под флагом Украины всех сильнейших на сегодня игроков.

В команде будут играть:

Сергей Стаховский

Илья Марченко

Денис Молчанов

Павел Шумейко (84-й в рейтинге ITF)