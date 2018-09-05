Кубок Дэвиса. Португалия объявила состав на матч против Украины

Мужская сборнай Португалии объявила состав на матч против Украины в рамках первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.
В составе португальцев выступят:
- Жоао Соуза (№68 АТР)
- Педро Соуза №116 АТР)
- Гаштао Элиаш (№147 АТР)
- Жоао Домингес (№215 АТР)
Напомним, Украина примет Португалию 14-15 сентября. Игры пройдут на открытом хардовом корте теннисного клуба «Campa» (ул. Лесная 1, г. Буча, Киевская область).
В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу - пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.