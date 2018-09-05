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Кубок Дэвиса. Португалия объявила состав на матч против Украины

Стала известна заявка гостей на матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны

  • 05.09.2018 13:44
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Getty Images. Жоао Соуза
© Getty Images. Жоао Соуза
Мужская сборнай Португалии объявила состав на матч против Украины в рамках первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса.
 
В составе португальцев выступят:
 
- Жоао Соуза (№68 АТР)
- Педро Соуза №116 АТР)
- Гаштао Элиаш (№147 АТР)
- Жоао Домингес (№215 АТР)
 
Напомним, Украина примет Португалию 14-15 сентября. Игры пройдут на открытом хардовом корте теннисного клуба «Campa» (ул. Лесная 1, г. Буча, Киевская область). 
 
В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу - пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).
 
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Источник — Большой теннис Украины

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